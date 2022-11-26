بانوراما: ترقب لعملية تركية برية بسوريا وحكومة اليمين المتطرفة في كيان الاحتلال

خاص بالعالم

هذا وكشفت وسائل إعلام تركية أن العملية البرية التي تعتزم أنقرة تنفيذها في سوريا ستبدأ قريبا. فيما طالب متزعم ميليشا قسد 'مظلوم عبدي' باجراء تحقيق دولي حول تفجير اسطنبول.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... قول رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الفلسطيني الشيخ ناجح بكيرات إن تولي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب على المسجد الأقصى المبارك.

وبينما تتوالى دعوات اقتحام المسجد الأقصى، يسعى نتنياهو الى تشكيل حكومة تكون الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.