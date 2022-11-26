رئيس الوزراء العراقي يزور ايران قريبا

العالم - ايران

واوضح المصدر، ان هذه الزيارة تاتي ردا على دعوة رئيس الجمهورية "السيد ابراهيم رئيسي"؛ مضيفا انه لم يتم التوقيت لهذه الزيارة بعد.

وفي سياق متصل، كان المركز الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي اعلن، بان السوداني استقبل اليوم السفير الإيراني لدى العراق "محمد كاظم آل صادق"؛ حيث نقل اليه دعوة رسمية من قبل الرئيس الايراني "سيد ابراهيم رئيسي"، لزيارة طهران.

وجاء في البيان الصادر بهذا الشأن عن مكتب رئيس الحكومة العراقية، ان اللقاء بين "السوداني" و"ال صادق" اليوم، تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ وبما يشمل الجانب الاقتصادي والاستثمار، كما جرى التأكيد على استمرار المشاورات الامنية بين ايران والعراق وبالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها.