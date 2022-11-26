حصيلة العدوان على اليمن خلال 2800 يوما

العالم-اليمن

وأكد مركز عين الإنسانية استشهاد وجرح 47673 مواطناً، بينهم 18013 شهيداً و29660 جريحاً.. كما أكد استشهاد 4061 طفلاً وجرح 4739 آخرين، وكذلك استشهاد 2454 امرأة وإصابة 2966 امرأة أخرى، بالإضافة لاستشهاد 11498 مواطناً وإصابة 21955 آخرين.

المنشآت الخدمية

وأوضح مركز عين الإنسانية أن العدوان دمر 598 ألف و737 منزلاً، و182 منشأة جامعية، و1679 مسجداً، بالإضافة لتدمير379 منشأة سياحية، و415 مستشفى ومرفقاً صحياً خلال2800 يوم.

وأضاف المركز أن تحالف العدوان دمر 1242 مدرسة ومركزاً تعليمياً، و140 منشأة رياضية، و255 موقعاً أثرياً، و61 منشأة إعلامية، و10803 حقول زراعية.

البنية التحتية

وفيما يتعلق بالبنية التحتية فأكد المركز أن طيران العدوان استهدف 15 مطاراً، و16 ميناءً، و344 محطة كهرباء، و 7099 طريقاً وجسراً، كما دمر طيران العدوان 616 شبكة ومحطة اتصال، و2974 خزان وشبكة مياه، و2101 منشأة حكومية.

المنشآت الاقتصادية

أما ما يتعلق بالمنشآت الاقتصادية فأكد مركز عين الإنسانية أن العدوان استهدف 407 مصانع، و385 ناقلة وقود، و12030 منشأة تجارية، و454 مزرعة دجاج ومواشي.

وأضاف المركز أن العدوان دمر 10112 وسيلة نقل، و998 شاحنة غذاء، و700 سوق، و485 قارب صيد، و1014 مخزن غذاء، و425 محطة وقود خلال 2800 يوم.