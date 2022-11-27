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ميسي، أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين و المكسيك

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

توج ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بجائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه أمام المكسيك التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب "لوسيل"، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس العالم.

العالم - الرياضة

وفاز منتخب الأرجنتين على حساب المكسيك بهدفين نظيفين بالمباراة التي جرت بين الفريقين اليوم.

وقدم ليونيل ميسي أداء كبير ساهم في فوز المنتخب الأرجنتيني اليوم، حيث سجل الهدف الأول بالمباراة بالدقيقة 64 من عمر اللقاء، بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

كما صنع ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 87 عندما قدم تمريرة متقنة لزميله إنزو فيرنانديز الذي توغل داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

بهذا الفوز رفع منتخب الأرجنتين رصيده من النقاط لـ3 محتلًا وصافة ترتيب المجموعة الثالثة متفوقًا بفارق الأهداف مع السعودية صاحب الترتيب الثالث بالرصيد نفسه.

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شاهد بالفيديو.. ميسي، أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين و المكسيك