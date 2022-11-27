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خطاب قائد الثورة الاسلامية ورسائله للداخل والخارج

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ خطاب قائد الثورة الاسلامية في اسبوع التعبئة تجاه السياسة الامريكية في غرب آسيا؟

العالم مع الحدث

ماذا عن كشفه عن المحاولات الامريكية لشلّ دول الجوار لاسقاط ايران، ولن ينجحوا ابداً؟

ما اهمية كلامه عن ان مشكلة طهران مع واشنطن لا تحلّ بالتفاوض، لانها لا تقبل سوى الامتيازات؟

هل يريد العدو اتفاقاً نووياً مع ايران لمنع انتاج اسلحة المسيرات للدفاع عن نفسها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي هادي قبيسي، والاكاديمي والباحث السياسي د. محسن صالح، وأستاذ الجغرافيا السياسية د. عمادالدين الحمروني.

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