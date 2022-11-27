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امريكا مستعدة لتدمير مجموعة دول للحصول علی ماتريد

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي هادي قبيسي ان الولايات المتحدة مستعدة لتدمير مجموعة بلدان للحصول علی ما تريد.

العالم - خاص بالعالم

وأشار قبيسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الی تصريحات قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامئني مؤكداً ان قائد الثورة وضح سياق الحرب الجارية بتصريحاته ليبين تأثير الحركة الاميركية علی كل المنطقة والعدوانية المستشرية في العقل الاميركي.

وأكد ان العقل الاميركي عقل عدواني وسلبي ومستعد ان يدمر مجموعة دول ليحصل علی ما يريد مؤكداً ان هذا هو تاريخ الاستعمار الغربي والاستبداد العالمي والذي يدمر جميع البلدان من اجل السيطرة علی الموارد.

وذكر قبيسي بطريقة تعامل الولايات المتحدة مع أوروبا مؤكداً ان الولايات المتحدة تمنع اوروبا من شراء الغاز من روسيا وايران وتبيعها الغاز بأضعاف مضاعفة وتدمر اقتصاد اوروبا.

وأشار الی تاريخ فرض الولايات المتحدة سياسة نقل تصنيع السيارات من المانيا واليابان الی الولايات المتحدة موضحاً ان الولايات المتحدة تعتبر الدول الشرقية والاسلامية دول من الدرجة الثانية.

وأكد ان الولايات المتحدة تعتبر موارد الدول الشرقية والاسلامية ملكاً لها وبالنسبة لها فان الخطأ الذي ترتكبه ايران هو انها تستخدم مواردها وتعتبر هذا خطيئة غيرمسموحة فهي تری أي يشعب يستخدم موارده، كسارق يسرق منها موارد الولايات المتحدة الاميركية؛ عملياً هم يتعاطوا بهذه الطريقة!".

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