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برلماني لبناني: إيران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة

برلماني لبناني: إيران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي أن ايران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة. 

العالم - لبنان

وقال الموسوي في لقاء حواريا سياسيا في منطقة بقاع شرق لبنان أن إيران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة، ولكن الوضع فيها مطمئن جدا، وليس هناك ما يدعو للقلق، لأن إيران دولة قوية ومقتدرة، ولديها قيادة حكيمة شجاعة ومخلصة، وهي ستخرج من هذه الأزمة أقوى مما كانت عليه.

وتناول الموسوي موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، وقال لا يوجد فريق سياسي قادر أن يأتي برئيس للجمهورية وحده، لذا من الضروري أن نصل إلى اسم توافقي بين جميع الفرقاء، داعيا الجميع للحوار حول هذا الاستحقاق والتوقف عن نهج التحدي والاستفزاز طالما أن الكل محكوم بالتوافق.

وأضاف : الاولوية اليوم لدينا هي حفظ الناس وأهل المقاومة، ويجب ان نستمر في نهج التكافل والتضامن الاجتماعي لأن هذه الازمة الاقتصادية صعبة جدا، وهي تصيب الجميع وان كانت تستهدف مجتمع المقاومة.

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برلماني لبناني: إيران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة