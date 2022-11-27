رئيسي يشهد عرضا عسكريا لوحدات البحرية +فيديو

العالم - ايران

ورافق رئيس الجمهورية، خلال العرض، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني، وقائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني.

وخلال زيارته إلى محافظة هرمزكان، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في إشارة إلى أهمية سواحل مكران في التجارة البحرية أن هذه المنطقة استراتيجية للبلاد، وبإمكانها أن تتحول إلى مركز اقتصادي وتجاري كبير للبلاد.

اضاف رئيسي اليوم الأحد في كلمة القاها بجمع أهالي ميناء جاسك أن هذه المنطقة استراتيجية للبلاد، وهناك طاقات هائلة في سواحل مكران بإمكانها أن تتحول الى مركز اقتصادي وتجاري وسياحي وانتاجي كبير ومصدرا للدخل للبلاد وليس فقط لمحافظتي هرمزغان وسيستان وبلوجستان.

وتقع سواحل مكران في مدينة سيريك الساحلية في محافظة سيستان وبلوجستان، وتمتد الى جنوب شرق إيران وغرب باكستان، وتعتبر من الوجهات السياحية الرائعة برمالها الفضية .

يؤكد قائد الثورة الاسلامية دائما على أهمية سواحل مكران، وقد اصدر سماحته توجيهات لبناء واعمار هذه المنطقة والاستفادة من طاقاتها الكامنة.