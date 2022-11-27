"بولتون" يدعو إلى ترشيح وجه جديد من الجمهوريين للرئاسة غير ترامب

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وقال بولتون في تصريح لصحيفة "الغارديان"، إنه يعتقد أن ترامب فقد شعبيته داخل الحزب الجمهوري، استنادا إلى بيانات استطلاع أُجري مؤخرا، وأظهر أن أكثر من 50% قالوا إنهم يريدون وجها جديدا بدلا من ترامب.



ورجح بولتون أن يخسر ترامب السباق الرئاسي، قائلا إن هذه الخسارة قد تؤثر في المستقبل على مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات على مستويات أخرى.



ويعد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، مرشحا محتملا للرئاسة، كونه يحظى بدعم كبير، خاصة بعد فوزه في انتخابات حكام الولايات.

وكان ديسانتيس فاز بولاية جديدة على رأس ولاية فلوريدا الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، في انتخابات حكام الولايات التي أجريت بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من الشهر الجاري.



وعزز انتخابه موقعه كنجم صاعد في الحزب الجمهوري ومنافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.



وبولتون هو آخر مسؤول سابق في البيت الأبيض يدين ترامب، بعد أن كان أداء الجمهوريين ضعيفا في انتخابات التجديد النصفي لهذا الشهر، ما زاد من سلسلة الخسارة التي أقنعت البعض بأنه يضر بالحزب الآن بدلاً من مساعدته.