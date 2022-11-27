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السوداني يؤكد لبارزاني أهمية تدعيم الاستقرار في المناطق الحدودية

السوداني يؤكد لبارزاني أهمية تدعيم الاستقرار في المناطق الحدودية
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس منطقة كردستان العراق نجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، المستجدات السياسية والأمنية و "الملفات المهمة".

العالم - العراق

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "استقبل بارزاني؛ لبحث مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني".

كما استعرض الجانبان "عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة".

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