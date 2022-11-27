منظمات حقوقية تدعو للكشف عن مصير المعتقل السعودي محمد القحطاني

العالم ـ السعودية

ووجهت الدعوة إلى عدد من السفارات السعودية وإلى هيئة حقوق الإنسان السعودية في 18 نوفمبر 2022، حيث جاءت الرسالة للتعبير عن قلقهم البالغ على سلامة المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني، الذي تعرض للإخفاء القسري منذ 24 أكتوبر 2022.

يذكر أن مها القحطاني زوجة محمد القحطاني قد أكدت أمس السبت على مرور 34 يوماً من الإخفاء القسري لزوجها الذي انتهت محكوميته يوم 22 نوفمبر.

ولايزال النظام يخفي محمد القحطاني في معتقلاته، وسط حرمان ممنهج من التواصل مع ذويه وكشف أوضاعه داخل المعتقلات، وهو ما يزيد القلق على مصيره المجهول.

والقحطاني هو أحد مؤسّسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية التي حُلّت في العام 2013. في العام نفسه، حُكم على القحطاني بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض على الفوضى والعصيان.

ويسلّط وضع القحطاني الضوء على وضع حقوق الإنسان في المملكة التي شهدت مؤخرا صدور أحكام بالسجن لسنوات طويلة بحق مواطنين عاديين لمجرد انتقادهم الحكومة على موقع "تويتر".