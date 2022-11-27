بروجردي يؤكد اهمية العلاقات الاستراتيجية بين ايران والصين

العالم - إیران

وأشار بروجردي ، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة العلاقات والدبلوماسية العامة بجمعية الصداقة الإيرانية الصينية ، يوم الأحد ، إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية إيران الإسلامية والصين وضرورة المعرفة الاكثر دقة من قبل المجتمع ، وخاصة الطلبة الجامعيين لمختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، معتبرا جمعية الصداقة الإيرانية الصينية لامتلاكها خبراء متخصصين بانها تحظى بطاقات جيدة لتقديم دورات تدريبية أو ورش عمل تدريبية في هذا المجال.

وفي هذا الاجتماع ، تم التاكيد على ضرورة تكوين قاعدة بيانات شاملة تضم قائمة الخبراء الصينيين المطلعين على شؤون إيران وكذلك الخبراء الإيرانيين في مجال الدراسات الصينية بهدف خلق جسور اتصال بينهم للمساعدة في دفع العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية والعملية والاقتصادية وغيرها.

وكان تحديد مشاريع التعاون الثقافي الأكاديمي المشترك بين الجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية في البلدين ، مثل عقد جولات افتراضية للتدريب اللغوي ، من بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها وتبادل وجهات النظر حولها في هذا الاجتماع.

وفي الآونة الأخيرة ، نظمت جامعة بكين للغة والثقافة العديد من الدورات التدريبية اللغوية قصيرة الأجل للطلبة الجامعيين الإيرانيين في شكل دورات مكثفة وقصيرة الأمد ، والتي لقيت استحسانًا ، لا سيما من قبل طلاب اللغة والأدب الصيني. من ناحية أخرى ، تم اقتراح عقد دورات افتراضية للغة الفارسية للصينيين المهتمين بتعلم الثقافة واللغة الفارسية وهو امر مدرج على جدول الأعمال.