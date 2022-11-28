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رشيد وطالباني.. تأكيد على ضرورة حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

رشيد وطالباني.. تأكيد على ضرورة حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مساء امس الاحد، على ضرورة الإسراع بحسم المسائل العالقة بين بغداد واربيل.

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم (امس) الأحد في بغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وتمّت مناقشة الخطوات الحكومية الإيجابية وضرورة دعمها في تطبيق برنامجها الخدمي، وبما يحقق طموح جميع العراقيين".

كما تضمن اللقاء بحث زيارات الوفود التي قدمت من كردستان إلى بغداد لمناقشة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان.

وأشار البيان الى أنه "جرى التأكيد على ضرورة الإسراع بحسم هذه المسائل عبر الحوار البنّاء والتوصل إلى حلول وفق الدستور والقانون، والعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة آمنة ومستقرة عبر تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية".

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رشيد وطالباني.. تأكيد على ضرورة حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل