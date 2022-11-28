حجر يعلن موقف حكومة الانقاذ الوطني من اتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي

العالم - اليمن

وأضاف وكيل وزارة المالية للمسيرة أن الهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني.

وتابع وكيل وزارة المالية إن المشاريع التي سيتم تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، وهي بالتأكيد ستخدم دول العدوان وليس المجتمع اليمني.

وأكد وكيل وزارة المالية إن الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.

وأشار إلى أن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول العدوان في اليمن مخالفة للقوانين.

واستطرد وكيل وزارة المالية أن الاقتراض من صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية.

واسترسل وكيل إن من سلبيات الاقتراض من صندوق النقد العربي أنه يفرض فترة قصيرة للسداد.