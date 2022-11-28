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فشل التطبيع في قطر برواية الرسوم الكاريكاتيرية

فشل التطبيع في قطر برواية الرسوم الكاريكاتيرية
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

أشارت وسائل الإعلام العربية خلال الأيام الأخيرة إلى فشل الصهاينة في تطبيع العلاقات من خلال الرسوم الكاريكاتورية. الموضوع الذي كان بارزا خلال المونديال. وهنا نشير الى بعض هذه الرسوم الكاريكاتيرية التي يشار فيها إلى فشل المشروع الصهيوني لتطبيع العلاقات:

ضغوط الفشل في تطبيع العلاقات!


كأس العالم بنكهة فلسطينية


وضع الإعلام الصهيوني في قطر!

بطاقة حمراء عالمية لمراسلي الكيان الصهيوني في قطر

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام العبرية والاوساط الصهيونية وضمن اشارتها الى اوضاع الجارية خلال الأيام الأخيرة في مونديال قطر ، تحدثت عن فشل عملي في عملية التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية.

هذا في حين كان الصهاينة يعتقدون أن بإمكانهم فتح موطيء قدم لهم بين الدول العربية والإسلامية بمثل هذا الحل والتنفيذ التدريجي لمشروع التغلغل والتدخل في مصالح هذه الدول ، وهي استراتيجية اصطدمت بحاجز الدول العربية والإسلامية صلب والذي لا يمكن اختراقه .

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فشل التطبيع في قطر برواية الرسوم الكاريكاتيرية

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