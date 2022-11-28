الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني: بسبب سوابقه في المنطقة فمن المرجح ان يتعرض الكيان الصهيوني للهجمات.

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بطل العالم في الملاكمة يهدد ميسي + فيديو

 تحذير للصهاينة بعدم التكلم باللغة العبرية وإخفاء جنسيتهم قدر الإمكان في قطر!

الرئيس الجزائري يوجه بفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين

مستوطنون يقومون بجولات استفزازية داخل باحات الأقصى

تعزيزات عسكرية تنشرها 'قسد' على حدود تركيا بمحافظة 'الحسكة'

تجارة إيران الخارجية تبلغ 70 مليار دولار