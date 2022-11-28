بطل العالم في الملاكمة يهدد ميسي + فيديو

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سجل ميسي هدفاً للأرجنتين في فوزها الحيوي 2-0 على المكسيك يوم الأحد للحفاظ على حلم بلاده في كأس العالم ، لكن احتفال مهاجم باريس سان جيرمان وزملائه في غرفة التغيير.

ونشر ألفاريز التغريدة أعلاه مهددة ميسي بعدم احترامه للعلم المكسيكي بعد فوز الأرجنتين 2-0 في مباراة كأس العالم يوم الأحد.

وعندما غنى ميسي وركل حذاءه ، بدا وكأنه يركل قميصًا مكسيكيًا أو علمًا كان على الأرض.

وكتب ألفاريز في تغريدة “هل رأيتم ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا”. من الأفضل أن يصلي إلى الله ألا أجده. “مثلما أحترم الأرجنتين ، عليه أن يحترم المكسيك! “أنا لا أتحدث عن البلد ككل ، فقط عن الثيران ** كما فعل ميسي.”

وتُظهر لقطات من غرفة تغيير الملابس في الأرجنتين ميسي وهو يرتدي قميصًا أو علمًا مكسيكيًا ثم يركلها على ما يبدو وهو يخلع حذائه.