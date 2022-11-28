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ناصر كنعاني: الحكومات الاوروبية التي شاركتنا في الاتفاق النووي اثبتت انها تريد السير وفقا للسياسات الاميركية.

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

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