العراق وهولندا يناقشان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولنجرن والوفد المرافق لها".



وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا، والتعاون الأمني في إطار مشاركة هولندا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".



وأشار الى ان "الجانبين بحثا سبل تعزيز التنسيق المشترك مع هولندا وباقي دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ضمن مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية، ورفع قابلياتها لملاحقة فلول داعش الإرهابي".



وتابع، أن "اللقاء شهد البحث في أهم الوسائل الممكنة لإفادة العراق من الخبرة الهولندية في مجال المياه ومواجهة تحدّيات التغير المناخي والجفاف، وآثاره الاقتصادية والبيئية".