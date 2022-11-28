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البنتاغون يدرس عرض "بوينغ" لتزويد كييف بمخلفات حرب أفغانستان

البنتاغون يدرس عرض
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

يدرس البنتاغون اقتراحا تقدمت به شركة "بوينغ" لتزويد أوكرانيا بمقذوفات أرضية دقيقة وذات قطر صغير منخفضة التكلفة.

العالم _ الأميرکيتان

وبحسب توم كاراكو، خبير الأسلحة والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، يتعلق الأمر "بأعداد ضخمة وسعر منخفض"، حيث أشار إلى أنه "بعد انتهاء العملية الأمريكية في أفغانستان، بقي الكثير من القذائف، ومن الممكن استخدامها في أوكرانيا عندما ينخفض مخزون الأسلحة"، وهو ما سيسمح لأوكرانيا "للوصول إلى مؤخرة الجيش الروسي".

يأتي ذلك بينما تتقلص المخزونات العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجه أوكرانيا حاجة متزايدة إلى أسلحة أكثر تطورا مع استمرار الحرب، فيما قالت مصادر من "بوينغ" بأن الحديث هنا يدور حول ما أسمته "القنبلة الصغيرة ذات القطر الصغير" GLSDB، وهي واحدة من حوالي 6 خطوط إنتاج لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا ولحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا الشرقية.

وأشار كاراكو إلى أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان ترك مخزونا معتبرا من القنابل الملقاة جوا، إلا أنه لا يمكن استخدامها بسهولة مع الطائرات الأوكرانية، ولكن "في سياق اليوم، يجب البحث عن طرق مبتكرة لتحويلها إلى قدرة مواجهة" بحسب كاراكو.

ووفقا لرويترز، يمكن تسليم هذه القذائف إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023، وقد بدأ تطويرها وإنتاجها في عام 2019 من قبل شركتي "بوينغ" وشركة الطيران السويدية Saab AB.

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