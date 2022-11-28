ايران تقدم شكوى رسمية ضد اتحاد كرة القدم الامريكي

العالم - ايران

جاء ذلك، على خلفية على قيام اتحاد كرة القدم الامريكي بحذف كلمة "الله" من علم الجمهورية الاسلامية الايرانية، واصداره بيانا في تبرير هذا السلوك.

وفي مذكرة الشكوى، طلب اتحاد كرة القدم الايراني من الفيفا، بمتابعة جادة لهذا الانتهاك الذي اقدم عليه الاتحاد الامريكي.

ويصنف المنتخب الإيراني لكرة القدم في المجموعة الثانية ضمن بطولة كاس العام 2022 في قطر؛ وفي مباراته الاولى خسر امام نظيره البريطاني 6-2، لكن فاز على غريمه الويلزي بهدفين نظيفين في المباراة الثانية، وهو يستعد لخوض مباراته الثالثة امام الامريكي، عند الساعة العاشرة و30 دقيقة من مساء غد الثلاثاء.