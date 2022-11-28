الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق..الكشف عن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني مع السوداني

العراق..الكشف عن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني مع السوداني
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت رئاسة منطقة كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن ابرز الملفات التي طرحت في لقاء رئيسها نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد.

العالم-العراق

وذكرت الرئاسة في بيان ان :"بارزاني بحث خلال زيارتيه الأخيرتين إلى بغداد ‏مع السوداني والأطراف السياسية الأخرى ‏آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية ‏للبلد، وأكدوا على التعاون والتنسيق بين الأطراف ‏كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة ‏المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ‏ووصولاً إلى تطبيع الوضع في ‏سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة، من خلال الحوار وعلى ‏أساس الدستور وحفظ استقرار ‏وسيادة البلد.".

واضافت ان "بارزاني والسوداني شددا على عدم السماح بأية ‏تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود ‏العراق وكردستان مع ‏ضمان توفير المعونات والمساعدات الانسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في الاقليم؛ لذا ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان ‏تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان ‏وتنسقان مع الدول المجاورة ‏وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".‏

وبحسب البيان فان بارزاني اكد أن "نهج قيادة منطقة كردستان سيظل كما فى السابق عاملَ ‏أمان ‏واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع الى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام ‏المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة".

ولحل المشاكل الداخلية والخارجية ‏في المنطقة، يرى بارزاني انه "من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، وقيادة ‏منطقة كوردستان ‏مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق".

روابط ذات صلة

العراق وهولندا يناقشان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني

حكومة السوداني.. مساع لتصدر 'مكافحة البطالة' و'توفير الخدمات' اهم ملفات الموازنة‎

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد سريع : الجبهة الإعلامية تمثل جانبا مهما من جبهات الصمود

برلمان تهميش الشعب البحريني 

العراق..الكشف عن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني مع السوداني

مع تسجيل اكثر من 10 الاف اصابة.. عودة تفشي كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. سقوط وهم التطبيع في مونديال قطر

شاهد: مشجع عربی يحرج مراسلا إسرائيليا في مونديال قطر!