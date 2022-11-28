العراق..الكشف عن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني مع السوداني

العالم-العراق

وذكرت الرئاسة في بيان ان :"بارزاني بحث خلال زيارتيه الأخيرتين إلى بغداد ‏مع السوداني والأطراف السياسية الأخرى ‏آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية ‏للبلد، وأكدوا على التعاون والتنسيق بين الأطراف ‏كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة ‏المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ‏ووصولاً إلى تطبيع الوضع في ‏سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة، من خلال الحوار وعلى ‏أساس الدستور وحفظ استقرار ‏وسيادة البلد.".

واضافت ان "بارزاني والسوداني شددا على عدم السماح بأية ‏تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود ‏العراق وكردستان مع ‏ضمان توفير المعونات والمساعدات الانسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في الاقليم؛ لذا ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان ‏تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان ‏وتنسقان مع الدول المجاورة ‏وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".‏

وبحسب البيان فان بارزاني اكد أن "نهج قيادة منطقة كردستان سيظل كما فى السابق عاملَ ‏أمان ‏واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع الى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام ‏المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة".

ولحل المشاكل الداخلية والخارجية ‏في المنطقة، يرى بارزاني انه "من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، وقيادة ‏منطقة كوردستان ‏مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق".