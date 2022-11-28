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القضاء الايراني يطلق سراح 21 موقوفا في محافظة كلستان مما يرفع عدد الذين اطلق سراحهم منذ يوم الجمعة في 12 محافظة الى 709 موقوفين

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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