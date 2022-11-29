مونديال قطر.. نهاية منافسات دور المجموعات

العالم - فار

وشهد اليوم التاسع من مونديال قطر، أربع أحداث مثيرة ونتائج مدهشة في مباريات حساسة رافقها حماس شديد.

المباراة الأولى من هذا اليوم كانت ما بين منتخبي الكاميرون وصربيا اللذين خسرا أولى مبارياتهما، وخلال مواجهتمها اليوم في مباراة شيقة ومثيرة للغاية، لم ترجح كفة أي منهما على الآخر وأنهيا مباراتهما الثانية بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

وفي المباراة الثانية لهذا اليوم لم تستطع كوريا الجنوبية رغم كل محاولتها وهجامتها من تسجيل أي نقاط في شباك غانا. وخسرت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام هذا الفريق لتتذيل جدول مجموعتها بنقطة واحدة.

أما البرازيل المرصعة بالنجوم فقد تغلبت على سويسرا في مباراتها الثانية التي أقيمت هذا اليوم وذلك بهدف وحيد سجله كاسيميرو ليصل رصيدها إلى ست نقاط.

وفي المباراة الأخيرة من الدور الثاني للمجموعات واجه رفاق کريستيانو رونالدو البرتغالي، منتخب أوروغواي، واستطاع المنتخب البرتغالي العبور عن سد أوروغواي بهدفين ليتصدر مجموعته بفارق ست نقاط.