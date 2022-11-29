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اتفاق أردني -يمني على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة قريبا

اتفاق أردني -يمني على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة قريبا
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

اتفق الأردن واليمن على عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية اليمنية المشتركة في عمان في أقرب وقت.

العالم - الأردن

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عمان، مساء امس.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

وأكد رئيس الوزراء الأردني - خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين - المكانة الخاصة لليمن الشقيق وأبنائه في قلب ووجدان الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشيدا بالعلاقات التاريخية والأخوة التي تربط البلدين الشقيقين.

كما أكد الخصاونة موقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الداعم للجهود والمساعي المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يكفل إعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

ولفت إلى الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي تطورات الأوضاع في اليمن، معربا باسمه وأعضاء المجلس عن تقديره لمواقف الملك الأردني الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد بالتسهيلات الإنسانية التي يقدمها الأردن لليمنيين المقيمين فيه.

كما أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بأن تمثل هذه الزيارة دفعة إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

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اتفاق أردني -يمني على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة قريبا