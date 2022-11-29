الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: ارتفاع عدد الشهداء في المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية الى 3 شهداء و 40 اصابة

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

3 شهداء منهم شقيقان و21 إصابة في رام الله والخليل

هكذا يستغل الغرب كأس العالم لمآرب مشؤومة + فيديو

شاهد.. تضامن رواد التواصل مع المعتقل "مشيمع"

عندما يعلم الصحفي الإيراني النطق الصحيح للاعب منتخب أمريكا + فيديو

شاهد.. هكذا دمر مونديال قطر أحلام "نتنياهو" التطبيعية

كواليس السيناريوهات المتكررة للعدوان على الشمال السوري