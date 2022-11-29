الإفراج عن 1156 سجينا من معتقلي احداث الشغب من سجون 20 محافظة في البلاد

العالم - ايران

وكان منتخبنا الوطني لكرة القدم وفي مباراة مثيرة فاز يوم الجمع الماضي عل نظيره الويلزي بنتيجة 2-0 في إطار مونديال قطر 2022 .

وبعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب ويلز في المونديال وضمن تقديم التهاني للشعب الايراني، امر رئيس السلطجة القضائية غلامحسين محسني ايجئي بتخفيف العقوبة وتطبيق العفو القانوني عن معتقلي أعمال الشغب الأخيرة ،

بعد هذا الأمر الخاص، اتخذ مسؤولو الجهات القضائية في محافظات البلاد الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ أمر رئيس القضاء، وتم الإفراج عن عدد من المسجونين في سجون البلاد والذين توفرت لديهم شروط الرافة وتخفيف العقوبة القانونية.

وفي هذا الاطار، تم أمس الاثنين الافراج عن 195 شخصا في محافظة طهران ، 14 شخصا في محافظة هرمزجان ، 20 شخصا في محافظة أذربيجان الغربية ، 57 شخصا في محافظة البرز ، 40 شخصا في محافظة كرمان ، 18 شخصا في محافظة كردستان ، 204 اشخاص في محافظة فارس ، 78 شخصا في محافظة مازندران ، 80 شخصا في المحافظة المركزية ، 30 شخصا في محافظة بوشهر ، 6 اشخاص في محافظة خراسان الجنوبية. وفي محافظة سمنان ، أفرج عن 7 أشخاص و 23 متهما من المتهمين باحداث الشغب الاخيرة، والتي كان لأفعالهم تأثير طفيف على ارتكاب الجرائم .

كما وبناء على هذا الأمر ، تم الافراج عن 14 شخصا في محافظة إيلام ، 9 أشخاص في محافظة خراسان الشمالية ، 236 شخصا في محافظة خوزستان ، 17 شخصا في محافظة جهار محال وبختياري ، 21 شخصا في محافظة كلستان ، 36 شخصا في محافظة كرمانشاه، 24 شخصا في محافظة زنجان. و 50 شخصا في مقاطعة كيلان. وبناءً على ذلك، تم إطلاق سراح ما مجموعه 1156 شخصا من السجون في 20 محافظة من البلاد.

طبعا فقد تم التصريح في امر رئيس الجهاز القضائي أنه لا يغفر لمن ارتكب جرائم في القضايا الأخيرة ادت الى استشاهد وجرح المدافعين عن أمن الناس او أضرموا النار في الممتلكات العامة وأحرقوا القرآن. وتم التاكيد ايضا على ان لا رافة للعناصر والمسببين الرئيسيين لأحداث الشغب الأخيرة.

يشار إلى أن تنفيذ أمر رئيس السلطة القضائية في محافظات أخرى من البلاد مدرج أيضا على جدول الأعمال، وسيستفيد عدد من المتهمين المؤهلين الآخرين من العفو القانوني.