الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تزود ألمانيا بمليوني طن من الغاز المسال من حقل الشمال مطلع 2026

قطر تزود ألمانيا بمليوني طن من الغاز المسال من حقل الشمال مطلع 2026
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

وقعت شركتا قطر للطاقة وكونوكو فيليبس اتفاقات بيع وشراء لتزويد ألمانيا بـالغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال.

العالم- قطر

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، إنّ الاتفاقات ستمد ألمانيا بمليوني طن من الغاز المسال بدءاً من 2026.

وأعلنت ألمانيا، في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، افتتاح أول رصيف لوصول الغاز الطبيعي المسال في مدينة فيلهمسهافن الألمانية، وذلك بعد 200 يوم فقط من بدء المشروع.

ويمثل المشروع الذي تم افتتاحه واحداً من أربع محطات يتم إنشاؤها تعويضاً عن نقص إمدادات الطاقة من روسيا التي قامت بغزو أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي.

ولم تكن ألمانيا تملك حتى الآن محطة للغاز الطبيعي المسال، إذ اعتمدت بدلاً من ذلك على الإمدادات الروسية المنخفضة الكلفة نسبياً.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في تصريحات على هامش افتتاح الرصيف، إنّ قطر إحدى الجهات المرشحة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لكنها تريد عقوداً طويلة الأجل، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.

كانت شركات المرافق الألمانية تتجنب في السابق عقوداً مدتها ما بين 15 و20 عاماً، خوفاً من الالتزام بمصدر طاقة ينبعث منه الكربون والميثان.

ووقّعت "قطر للطاقة"، الأسبوع الماضي، اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك" لتوريد 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عاماً، بداية من عام 2026.

روابط ذات صلة

الاحتلال: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا سيستغرق سنوات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد فدوي: اعتقال جواسيس على صلة بالإستخبارات الأمريكية

وزير الصحة: ایران تحتل المرتبة الأولى في المؤشرات الصحية في المنطقة

الجيش التركي يستهدف بـ 277 قذيفة ريفي حلب وعفرين

النائب اللبناني فيصل كرامي: لا أميل الى الورقة البيضاء

'اسرائيل' أکبر الخاسرين في مونديال قطر

ناشط سعودي: ابن سلمان يريد طمس الهوية الإسلامية