قطر تزود ألمانيا بمليوني طن من الغاز المسال من حقل الشمال مطلع 2026

العالم- قطر

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، إنّ الاتفاقات ستمد ألمانيا بمليوني طن من الغاز المسال بدءاً من 2026.

وأعلنت ألمانيا، في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، افتتاح أول رصيف لوصول الغاز الطبيعي المسال في مدينة فيلهمسهافن الألمانية، وذلك بعد 200 يوم فقط من بدء المشروع.

ويمثل المشروع الذي تم افتتاحه واحداً من أربع محطات يتم إنشاؤها تعويضاً عن نقص إمدادات الطاقة من روسيا التي قامت بغزو أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي.

ولم تكن ألمانيا تملك حتى الآن محطة للغاز الطبيعي المسال، إذ اعتمدت بدلاً من ذلك على الإمدادات الروسية المنخفضة الكلفة نسبياً.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في تصريحات على هامش افتتاح الرصيف، إنّ قطر إحدى الجهات المرشحة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لكنها تريد عقوداً طويلة الأجل، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.

كانت شركات المرافق الألمانية تتجنب في السابق عقوداً مدتها ما بين 15 و20 عاماً، خوفاً من الالتزام بمصدر طاقة ينبعث منه الكربون والميثان.

ووقّعت "قطر للطاقة"، الأسبوع الماضي، اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك" لتوريد 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عاماً، بداية من عام 2026.