تحذير.. برودة الأطراف قد تعني الإصابة بهذه الأمراض

العالم - صحة

لكن الدكتورة سارة بروير، أوضحت أن برودة اليدين والقدمين يمكن أن تكون مرتبطة بعدد من المشاكل الصحية المؤلمة الشائعة، بما في ذلك تورّم الأصابع، والدوالي، ومتلازمة "رينود".

وقالت الدكتورة بروير: "ترتبط كل هذه المشاكل بضعف الدورة الدموية، والتي يمكن تحسينها من خلال تغييرات بسيطة يمكن تحقيقها في نمط العيش".

و لمكافحة ضعف الدورة الدموية، أوصت الدكتورة بروير بما يلي:

- إبقاء اليدين والقدمين والرأس دافئين وجافين قدر الإمكان.

- تجنّب الملابس الضيقة والمقيدة.

- التخلّص من الوزن الزائد.

- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً.

- الاستمرار في الحركة وتجنّب الهمود لفترات طويلة.

وإذا كنت تعاني من تورّم الأصابع أو متلازمة رينود، فإن الدكتورة بروير توصي بتجنب التغيرات المفاجئة أو الشديدة في درجات الحرارة.

ويمكن أن يلعب الطعام أيضاً دوراً مهماً في معالجة ضعف الدورة الدموية.

وهنا أوضحت الدكتورة بروير أنه يمكن تحسين النظام الغذائي الصحي والمتوازن الذي يحتوي على ما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضروات يومياً وعن طريق إضافة حصتين على الأقل من الأسماك الزيتية كل أسبوع: "الأسماك الزيتية الغنية بـ "أوميغا 3" لها تأثير في سيولة الدم التي يمكن أن تحسن الدورة الدموية في اليدين والقدمين".