حكومة الاحتلال.. التظاهرات تنتظرها من الآن

خاص بالعالم

المراقبون يرون أنه من المرجح ان يستقبل المستوطنون الحكومة الجديدة بتظاهرات حاشدة، خصوصا انصار الوسط واليسار الذين سيتضررون من قرارات الحكومة اليمينية المتطرفة، ويشير المراقبون الى ان الشرخ الذي ستحدثه هذه الحكومة في المجتمع الصهيوني سيكون من الصعب اصلاحه. تقرير ونعود لاستكمال الحلقة.

يناقش برنامج "البوصلة" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية من غزة أياد جودة وليجيب عن الاسئلة التالية:



1- في البداية هل نحن على اعتاب حرب شوارع سياسية بين الاقطاب الاسرائيلية؟

2- بحسب المراقبين فمن المرجح ان ينزل الى الوسط واليسار الى الشارع هذا الامر لو تم كيف سيتم التعامل معه من قبل هذه الحكومة؟

3- حكومة يقودها اليمين المتطرف كيف ستؤثر على المستوطنين بشكل مباشر؟

4- السلطة الفلسطينية كيف عليها ان تتعامل مع هذه الحكومة؟

5- على ماذا يعول نتنياهو للنجاح بحكومته القادمة وان لا يكون مصيرها مصير اخر الحكومات في كيان الاحتلال؟