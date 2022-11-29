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'ربحوا لقاء الله'.. عنوان وداع والد الشقيقين الشهيدين جواد وظافر في رام الله

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أظهر تسجيل مصور والدي شهيدي رام الله، وهما يودعان ولديهما في المستشفى الحكومي برام الله، تمهيدا لتشييع جثمانيهما ومواراتهما الثرى في مقبرة المدينة.

العالم - فلسطين

وظهرت والدة الشهيد جواد وهي تنادي والدموع تنهمر من عينيها "جواد اصحى.. جواد رد علي"، فيما ودع الوالد ابنه الشهيد ظافر مرددا "لك الحمد والشكر يا الله"، وقد تحلق حول جثماني الشهيدين العديد من الفلسطينيين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على عليهما.




وكان الاحتلال أقدم على إطلاق النار على تجمع للفلسطينيين في بلدة كفر عين غربي رام الله، ما أدى إلى استشهاد الشقيقين ظافر وجواد الريماوي (21 و 22 عاما)، في حين أصيب عدد آخر بجراح متفاوتة.

وقالت وزارة الصحة الثلاثاء، إن الشهيدين الريماوي ارتقيا جراء إصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.

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'ربحوا لقاء الله'.. عنوان وداع والد الشقيقين الشهيدين جواد وظافر في رام الله

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