عبداللهيان يكشف للعالم عن اتفاقية استراتيجية بين طهران وبغداد

العالم - خاص بالعالم

وقال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان لمراسل قناة العالم الاخبارية حول ما تم تداوله مع رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن أمن الحدود الايرانية : "كانت هناك وجهات نظر متشابهة في موضوع مواجهة التهديدات الأمنية ضد ايران من منطقة كردستان العراق".

وتابع: "نأمل في المستقبل القريب نشر القوات العراقية في المناطق الحدودية مع منطقة كردستان العراق ونزع السلاح ونهاية عمل الزمر الارهابية في هذه المنطقة".

من جهته شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران، فيما أشار الى الاتفاق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

هذا وحط رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء رحاله في طهران في اول وجهة له بعد توليه منصبه اواخر الشهر الماضي.