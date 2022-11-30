المشهد الفلسطيني ومخطط الصهيونية الدينية

العالم – مع الحدث

ماذا عن وصول الصهيونية الدينية لحكم الكيان ومخططها لاعتداء مفتوح على الفلسطينيين؟ ما تفسير التصريحات المتعاقبة لقادة الشاباك الاسرائيلي حول وصول التصعيد الى الانتفاضة؟ هل تحاكي المناورات الاسرائيلية الامريكية المشتركة ضرب هجومية لبرنامج ايران النووي؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى وصول الصهيونية الدينية الى سدة الحكم في كيان الاحتلال الاسرائيلي والدور الذي تلعبه المقاومة الفلسطينية للتصدي لمخططات الاحتلال الحديثة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

خالد رواس – باحث سياسي

شارل أبي نادر – خبير عسكري

د. سعيد يقين – باحث سياسي