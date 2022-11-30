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كوريا الجنوبية تزعم اختراق طائرات حربية روسية وصينية ’منطقة دفاعها الجوي’

كوريا الجنوبية تزعم اختراق طائرات حربية روسية وصينية ’منطقة دفاعها الجوي’
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

زعم جيش كوريا الجنوبية أن طائرات حربية روسية وأخرى صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، من دون إخطار مسبق.

العالم - أسيا و الباسفيك

وفي التفاصيل، نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي أن طائرات حربية روسية وصينية دخلت إلى ما تسمى بمنطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، من دون إخطار مسبق لسيئول، مشيرة إلى أن الحديث يدور حول طائرتين صينيتين وست طائرات روسية.

يشار إلى أن روسيا سبق أن لفتت عدة مرات إلى أن "منطقة تحديد الدفاع الجوي" أنشأتها سيئول من جانب واحد ولا تفرض التزامات قانونية على الدول الأخرى، فيما صرّحت السفارة الروسية لدى كوريا الجنوبية بأن طلعات الطيران الروسية تتوافق مع المعايير الدولية.

واشار موقع روسيا اليوم انه لم يصدر إلى الآن أي تعليق من الجانبين الروسي أو الصيني على هذه الأنباء.

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كوريا الجنوبية تزعم اختراق طائرات حربية روسية وصينية ’منطقة دفاعها الجوي’

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