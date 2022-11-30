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وزير الطاقة يصل الى عشق اباد

وزير الطاقة يصل الى عشق اباد
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الطاقة "علي أكبر محرابيان" صباح اليوم الأربعاء إلى مطار عشق آباد حيث كان في استقباله مسؤولون من تركمانستان.

العالم - ايران

ومن المقرر أن يلتقي محرابيان خلال هذه الزيارة الرئيس التركمانستاني "سردار بيردي محمدوف"، ونائب رئيس الوزراء وعدد آخر من الوزراء وكبار المسؤولين في هذا البلد.

ويعتبر استئناف تبادل الطاقة بين البلدين وإمكانية ترانزيت الكهرباء التركمانستاني من إيران وتطوير التعاون في مجال الطاقة وتجريف نهري هريرود وأترك والتعاون بين طهران وعشق آباد لإعداد اتفاقية تعاون ثلاثية بين إيران وتركمانستان وأفغانستان بشأن نهر هريرود سيكون من أهم المحاور الرئيسية في مباحثات وزير الطاقة الإيراني مع مسؤولي تركمانستان.

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