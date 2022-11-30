الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إستشهاد طفلين يمنيين وإصابة ثالث من اسرة واحدة في مأرب

إستشهاد طفلين يمنيين وإصابة ثالث من اسرة واحدة في مأرب
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر يمنية في مأرب عن إستشهاد طفلين وإصابة ثالث من اسرة واحدة بانفجار مقذوف من مخلفات قوى العدوان في مديرية رحبة.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

 المشاط: لن يقف شعبنا مكتوف الايدي وخيراته تنهب

ارتفاع عدد النازحين اليمنيين لأكثر من 5 ملايين وسط معاناة متفاقمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان يستقبل رئيس الوزراء العراقي في طهران

وزير النفط: العراق يدفع جميع الديون والمستحقات المتاخرة

بعد المعلومات التي كشفتها "الغارديان" هل سيتجاوز خطر إبن سلمان السعودية كما تجاوز خطر صدام العراق؟

شاهد بالفيديو.. روسيا تحذر الناتو: سنستهدف أنظمتكم الصاروخية..

واخيراً ساوت السعودية بين الرجال والنساء.. فيديو

الدفاع وهيئة الأركان اليمنية: المعركة القادمة ستكون محرقة للغزاة إن لم يلتقط العدو فرص جهود السلام المبذولة