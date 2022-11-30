أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022

اطلاعات ..

القائد لرئيس الوزراء العراقي .. تطور العراق ووصوله لمكانته الواقعية, هو من صالح الجمهورية الإسلامية.

ايران ..

رئيس الجمهورية بالمؤتمر الصحفي مع السوداني .. خروج أمريكا من المنطقة سيعزز الأمن والإستقرار.

ابرار ..

رئيس الوزراء العراقي الضيف .. لن نسمح بإستخدام الأراضي العراقية لتهديد البلدان الأخرى.

جوان ..

الحلم لم يتحقق .. منتخبنا لكرة القدم يودع بطولة كأس العالم بقطر.

كيهان..

بدء مرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية بين إيران والعراق بزيارة السوداني لطهران.

ارمان امروز ..

انجماد الحرب الأوكرانية .. جبهات القتال في حالة سبات شتوي.

افتاب يزد ..

الأمين العام لحلف الناتو يتحدث عن مواجهة أوروبا لأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية.

ارمان ملي ..

بغداد بدور وساطة .. رئيس الوزراء العراقي والتوسط بين طهران والرياض وبشأن كردستان العراق.

جمهوري اسلامي ..

ثلاثة شهداء والعديد من الجرحى في إشتباكات بين الفلسطينيين والجنود الصهاية بالخليل ورام الله.

خراسان ..

شروط تركيا لأكراد سوريا .. وقف العملية العسكرية مرهون بخروج الأكراد من ثلاث مدن.

سياست روز ..

مخطط للنظام السعودي لتغيير التركيبة السكانية لجزيرة تاروت ذات الأغلبية الساحقة من الشيعة.

مردم سالاري...

إستطلاعات الرأي ببريطانيا تعكس تراجع شعبية رئيس الوزراء الجديد وحزب المحافظين.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات فل الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات فل الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لايران في مقالها ( أبعاد وأهمية زيارة السوداني لطهران )..

تصدرت القضايا الامنية المشتركة والعلاقات الاقتصادية المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي الضيف وكبار المسؤولين بطهران امس .

الملف الامني طرح نفسه بقوة في هذه المباحثات على خلفية التهديدات المتمثلة بوجود مواقع لجماعات وتنظيمات ارهابية مسلحة معادية للجمهورية الاسلامية في اقليم كردستان العراق .

"إن إيران وجهت ضربتين موجعتين لمواقع هذه الجماعات مؤخرا بعد تحذيرات عديدة لإقليم كردستان العراق "

مؤكدة انها لن تسمح بتواجد اية جماعات ارهابية قرب حدودها تشكل تهديدا لامنها القومي, الامر الذي دفع بالحكومة العراقية للتحرك لوضع حد لتحول كردستان العراق لبؤرة نشاطات ارهابية تشكل تهديدا لايران ولاستقرار العراق نفسه.

الى جانب ذلك تناولت مباحثات السودني بطهران قضايا العلاقات الاقتصادية وسبل توطيدها وكذلك التعاون في مجال النقل والتقنيات والخدمات الهندسية وتعبيد الطريق امام تنفيذ مشاريع اقتصادية سبق الاتفاق بشانها .

جوان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( أوهام أنقرة في عمق 30 كلومترا بسوريا )..

تركيا اشترطت خروج الميليشيات الكردية السورية المسلحة من ثلاث مدن بشمال سوريا لوقف شن عمليات عسكرية برية تركية واسعة النطاق في تلك المناطق .

"يبدو أن أنقرة وجدت في الإنفجار الإرهابي الأخير بإسطنبول ضالتها لتبرير تنفيذ مخططها بإقامة حزام أمني بشمال سوريا "

فالغارات الجوية التركية المكثفة الى جانب القصف المدفعي على مناطق بسكال وشمال شرق سوريا بعد انفجار اسطنبول, تطور يرتبط بسيناريو سبق وان اعلن عنه الرئيس التركي اردوغان قبل اشهر والداعي اقامت منطقة انتداب عسكري واداري تركي على شريط حدودي بعمق 30 كيلومترا ىاخل الاراضي السورية, ولكن اقامة كانتون تركي في الاراضي السورية قد لايكون بتلك السهولة التي يتصورها اردوغان .

جمهوري اسلامي ..

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على ( مخطط لآل سعود لتغيير هوية جزيرة تاروت ) وكتبت في تقريرها ..

جزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف ذات الاغلبية الشيعية من السكان تقع في شمال شرق السعودية في الخليج الفارسي .

"موقع العهد السعودي المعارض كتب عن بدء السلطات السعودية مخططا لطمس الآثار التاريخية الاسلامية" لتغيير هوية هذه الجزيرة وتراثها وانتماءها الثقافي والديني, كمقدمة لاتغيير تركيبتها السكانية .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن اجواء العلاقات بين ايران والعراق في مقالها ( فصل جديد في العلاقات الإيرانية العراقية ) ..

كما كان متوقعا احتل الملف الامني مساحة كبيرة من المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء العراقي الضيف محمد شياع السودداني مع المسؤولين بطهران , وذلك على خلفية الضربات التي وجهتها قوات الحرس لمواقع تنظيمات ارهابية مسلحة مناهضة للجمهورية الاسلامية في اقليم كردستان العراق .

"القائد أكد للضيف العراقي ضرورة تعزيز العراق لسيادته الوطنية واقتداره في مناطق كانت منطلقا لتهديدات إرهابية لإيران مؤخرا"

وذلك في اشارة ضمنية لتواجد مثل هذه التنظيمات باقليم كردستان العراق المحاذي للاراضي الايرانية .

ويبدو ان الضيف العراقي اوضح للمسؤولين الايرانيين تفاصيل توصله ورئيس اقليم كردستان الى تفاهم لنشر وحدات عسكرية مشتركة على حدود الاقليم مع ايران وعلى منع نشاطات الجماعات الارهابية بالاقليم .وبالطبع تناولت مباحثات السوداني بطهران سبل توطيد العلاقات الاقتصادية وتفعيل اتفاقيات مشتركة سبق ابرامها بين البلدين .

قدس ..

في مقالها ( لاأبالية أردوغان الخطيرة ) .. كتبت صحيفة قدس ..

احتمال قيام تركيا بعمليات عسكرية برية واسعة النطاق بشمال سوريا بات مطروحا تماما, فالرئيس التركي يسعى لايجاد ارضية مناسبة لتبرير تنفيذ مخططه باقامة منطقة حزام عازل او كانتونات تركية في الاراضي السورية على امتداد الحدود مع تركيا بعمق 30 كيلومترا.

"أردوغان يحاول اليوم تنفيذ المشروع الذي طرحه قبل أشهر في هذا السياق لكنه أضطر لتجميده بعد تحذيرات روسية إيرانية"

ان تركيا تفكر بقضم المزيد من الاراضي في شمال سوريا خلف ذريعة ابعاد الميليشيات الكردية السورية المسلحة عن حدودها, لكنه يقوم في الواقع بمغامرة خطيرة غير محسوبة العواقب, فسوريا لن تقف مكتوفة الايدي بالتأكيد .