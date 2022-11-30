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بقيمة مليار دولار.. قطر تعقد صفقة ضخمة مع أمريكا لشراء أنظمة مضادة للمسيّرات

بقيمة مليار دولار.. قطر تعقد صفقة ضخمة مع أمريكا لشراء أنظمة مضادة للمسيّرات
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الإدارة الأميركية الثلاثاء أنّها وافقت على صفقة بقيمة مليار دولار لبيع قطر أنظمة FS-LIDS الدفاعية المضادّة للمسيّرات، وغيرها من المعدّات.

العالم - قطر

وجاء في بيان للوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي أن “صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية مضادّة لأنظمة طائرات من دون طيار”.

وأشار البيان إلى أن “التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدّر بمليار دولار. وصفقة البيع المقترحة هذه ستخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتّحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة”.

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد هجمات متكرّرة بطائرات مسيّرة تبنتها اللجان الشعبية لانصار الله في اليمن، في أنحاء أخرى في منطقة الخليج (الفارسي)، وفي وقت تسلّط فيه ضربات تشّنها روسيا على مدن أوكرانية بواسطة مسيّرات الضوء على التهديد الذي يشكّله هذا النوع من الطائرات.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة البيع المحتملة، والثلاثاء قدّمت الوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب للكونغرس الذي يتعيّن أن يصادق على الصفقة.

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