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إضراب وغضب شامل في الضفة والقدس بعد استشهاد 5 فلسطينيين

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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