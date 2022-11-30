الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: كيف تتشدق ألمانيا بحقوق الإنسان وزودت نظام صدام بالكيمياوي؟

كنعاني: كيف تتشدق ألمانيا بحقوق الإنسان وزودت نظام صدام بالكيمياوي؟
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني ، كيف يمكن لألمانيا أن تسمح لنفسها بالمطالبة بحقوق الإنسان والتشدق بالدفاع عنها، بينما كان لها دورا كبيرا في تزويد نظام صدام البائد بالأسلحة الكيماوية خلال الحرب المفروضة على إيران.

العالم - ايران

وقال كنعاني اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية لجميع ضحايا الحرب الكيميائية في 30 نوفمبر : كيف تمنح دول مثل ألمانيا لنفسها الحق في المطالبة بحقوق الإنسان والتشدق بالدفاع عنها بينما جهزت نظام صدام المعتدي بالأسلحة الكيمياوية والتي قصف صدام بها مدينة سردشت ومناطق أخرى تواجد فيها المدنيون من النساء والأطفال والرجال الأكراد إضافة إلى الجنود والعسكريين، والآن تتشدق بحقوق المرأة الكردية!؟

وأكد كنعاني : كيف يمكن أن نصدق السلطات الألمانية التي ارتكبت هذا الكم الهائل من الجرائم ضد الإنسانية ضد الشعوب.. ليس في الماضي فقط بل في التاريخ المعاصر، والعقود الأخيرة، وهي الآن تحمل لواء الدفاع عن حقوق نسائنا، مؤكدا أن هذا نفاق صارخ..

واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية أنه لأمر مخز حقا!.

روابط ذات صلة

مندوبة ايران لوزيرة خارجية المانيا: عالجوا اوضاع المحتجين في شوارع بلدكم

اسماعيلي: مزاعم المانيا المتعلقة بحقوق الانسان خطوة مسيسة ضد ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الوضع في شوارع بروكسل بعد أعمال الشغب عقب مباراة المغرب وبلجيكا

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022

انتربول العراق يسترد داعشيين من سوريا

كنعاني: كيف تتشدق ألمانيا بحقوق الإنسان وزودت نظام صدام بالكيمياوي؟

دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

إضراب وغضب شامل في الضفة والقدس بعد استشهاد 5 فلسطينيين