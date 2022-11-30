وزير الداخلية الايراني: إعتقال أشخاص ضالعين بأعمال الشغب من دول مختلفة

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وأضاف وحيدي ان زارة الداخلية مستعدة للسماح بوجود تجمعات معارضة بشرط ان يكون هناك اطراف سياسية تلتزم بالقانون والزمان والمكان، وان يكون لديها برنامج مدوّن عن كل شيء.

وقال وحيدي:"لقد اعتقلنا اشخاص من جنسيات متعدده خلال اعمال الشغب الاخيرة لكن من الافضل الان الا نعطي اسماء من اين هم. لا توجد لدينا اي مشكلة من وجود تجمعات او تظاهرات قانونية مستعدين لمنح اي طرف حق التجمع لكن يجب ان يكون لديه رخصة قانونية من قبل الداخلية وان نعرف من هم المسؤولين عن ذلك وفي اي مكان وماهو الزمان المحدد وما هو برنامجهم لذلك".

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