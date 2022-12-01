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شاهد..معاناة مع فقر الدم الوراثي في اليمن

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أربعين ألف حالة لمرض الأنيميا المنجلية و1500حالة لمرضى الثلاسيميا يعيشون معاناة انسانية صعبة، نتيجة شحة الأدوية الخاصة ونقص المحاليل والعلاجات التي يحتاجونها بشكل مستمر جراء العدوان والحصار الذي تسبب في منع دخول الأدوية منذ سنوات.

العالم - مراسلون

حيث تشير وزارة الصحة اليمنية إلى ارتفاع عدد المصابين خاصة فئة الصغار والمواليد جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لعرض أثار و تداعيات استمرار الحصار على هؤلاء المرضى.

مهند احد المصابين بالثلاسيميا يؤكد ان ارتفاع أسعار الدواء ونقص العلاجات الضرورية وانهيار الوضع الصحي في البلاد يفاقم من معاناته وجميع المرضى خاصة وهم بحاجة إلى نقل الدم كل ثلاثة او اربعة اسابيع.

وتواجه الجهات الرسمية بالقطاع الصحي صعوبات وتعقيدات كبيرة في ظل تدهور الخدمة والعجز عن توفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية بسبب الميزانية ومنع قوى العدوان دخول الادوية.

ويدعو اليمنيون المنظمات الدولية لتحمل واجبها تجاه الوضع الانساني للمرضى وطالب المصابون بضغط الأمم المتحدة باتجاه رفع الحصار والسماح بدخول الأدوية المنقذة للحياة محملين قوى التحالف مسؤولية تردي الوضع الصحي في البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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