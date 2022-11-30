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الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لديه، لتعويض أوكرانيا "أضرار" العملية العسكرية الروسية.

العالم - أوروبا

وقالت فون دير لاين، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أنّ روسيا ستدفع ثمن الدمار الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس، وبأصول بنكها المركزي".

وأكّد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق، أنّ محاولة الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمّدة لديه تعتبر مصادرة للممتلكات، مشدداً على أنّ هذه الخطط تعدُّ انتهاكاً للدستور الأوروبي والقانون الدولي.

وشدد على أنّ روسيا والمواطنين الروس والكيانات القانونية "لم ينتهكوا أي شيء"، فضلاً عن أنّ "الغرب لا يملك الحق في الحكم".

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة ديدييه رايندرز، في وقت سابق، إنّ دول الاتحاد الأوروبي جمّدت 17.4 مليار يورو من الأصول التجارية الروسية.

وأقرّت دول الاتحاد الأوروبي، منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، 8 حزم من العقوبات على روسيا، وأدرجت في قائمة عقوباتها أكثر من 1300 شخصية ومنظمة روسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا

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