الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا

العالم - أوروبا

وقالت فون دير لاين، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أنّ روسيا ستدفع ثمن الدمار الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس، وبأصول بنكها المركزي".

وأكّد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق، أنّ محاولة الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمّدة لديه تعتبر مصادرة للممتلكات، مشدداً على أنّ هذه الخطط تعدُّ انتهاكاً للدستور الأوروبي والقانون الدولي.

وشدد على أنّ روسيا والمواطنين الروس والكيانات القانونية "لم ينتهكوا أي شيء"، فضلاً عن أنّ "الغرب لا يملك الحق في الحكم".

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة ديدييه رايندرز، في وقت سابق، إنّ دول الاتحاد الأوروبي جمّدت 17.4 مليار يورو من الأصول التجارية الروسية.

وأقرّت دول الاتحاد الأوروبي، منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، 8 حزم من العقوبات على روسيا، وأدرجت في قائمة عقوباتها أكثر من 1300 شخصية ومنظمة روسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.