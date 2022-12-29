خشية الصهاينة من تفكك جيش الإحتلال

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، لفت عواضه ان ذلك عبر عنه صراحة رئيس الشاباك بأول استلام لمهامه قبل عدة اشهر وتحدث عن خطر تفكك المجتمع الصهيوني وتحوله الى صراعات وجودية فيما بين التكوينات الموجودة.

وأشار عواضه الى أن مرد الأمر بدرجة اساسية الى أن كل المحاولات التي نص عليها القوانين بداخل الكيان الصهيوني من اجل ايجاد نوع من التفاهم الداخلي باءت بالفشل وتحول هذا الامر الى نوع من السلطة المستقلة من قبل هذه المكونات.

نناقش في برنامج "غياهب الكيان"، موضوع خوف الصهيانية على مستقبل الكيان والخشية من تفكك جيش الاحتلال وانهيار بنية المجتمع الصهيوني الذي تضربة الانقسامات والصراعات فضلا عن تفاقم الفقر وغياب الحافزية القتالية في جيش العدو.

ويلقي البرنامج الضوء على الخوف من انهيار المجتمع الصهيوني وكيان الاحتلال في فلسطين المحتلة ليس جديدا بل سبقته تحذيرات من الزعماء الصهاينة منذ عشرات السنين حيث تتعاظم اليوم المخاوف من الانقسامات والخلافات والصراعات على مستقبل الكيان.

ونسلط في برنامج "غياهب الكيان "، الضوء على جيش الاحتلال حيث ان الازمات التي تضرب الجيش فضلا عن المشاكل الاجتماعية والمعيشية وغياب الحافزية القتالية عند الشباب الصهيوني تنعكس سلبا على جيش الاحتلال الذي يعاني تراجعا كبيرا في عدد الذين يتجمدون في صفوفه.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في موضوع تعاظم الخشية من تفكك جيش الاحتلال في الكيان وداخل الاوساط العسكرية والسياسية مع القرارات التي اتخذها الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو والتي ستؤدي الى ضرب وحدة جيش العدو وتفككه.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى موضوع ارقام صادمة للصهاينة مليونان وستمائة الف منهم يعيشون في فقر متقع لا يجدون كفاف يومهم من المأكل والمشرب نتيجة البطالة والغلاء الفاحش وفشل السياسات الاقتصادية الناجعة.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان"، موضوع العنف الذي يضرب الشوارع والطرقات في كيان الاحتلال بات ظاهرة تخيف الصهاينة الى حد ان الكثيرين منهم باتوا يعتمدون على الحماية الشخصية بعد الاجهزة الامنية عن تأمينهم.

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