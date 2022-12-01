الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة 14 فبراير البحرينية تندد بحكم القضاء الخليفي ضدَّ الخواجه

حركة 14 فبراير البحرينية تندد بحكم القضاء الخليفي ضدَّ الخواجه
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

نددت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير البحرينية بحكم القضاء الخليفي المسيس المؤيد للتهم الانتقامية ضد المناضل عبدالهادي الخواجه، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.

العالم - البحرين

وجاء في بيان الحركة: "ندين بشدة الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الصغرى الثانية للقضاء الخليفي المسيس، التي أيدت تهمتين جنائيتين منفصلتين وجهتا لعميد الحقوقيين العرب المناضل الأستاذ عبد الهادي الخواجه".

واعتبر البيان تغليظ الأحكام بتهم كيدية ضد الخواجة، نتيجة مواقفه الشجاعة والإنسانية في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين.

وأكد البيان أن آل خليفة يريدون بهذه الأحكام القاسية، والتهم الكيدية، أن يقضوا على قادة المعارضة البحرانية بالموت المحقق داخل السجن.

ولفت البيان إلى أن المناضل الخواجة كان أسطورة صمود وهو دوار لؤلؤة آخر في بداية تفجر ثورة الغضب البحرينية في 14 فبراير 2011م، وأحيا بصموده صمود الجماهير الثورية التي طالبت برحيل العائلة الخليفية المتسلطة والمغتصبة للشرعية.

روابط ذات صلة

نظام البحرين يحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة اهانة كيان محتل!

البحرين.. عبدالهادي الخواجة يواجه محاكمات جديدة بتهم بينها إهانة 'إسرائيل'!

حكام العرب و"عقدة الخواجة".. "احرقوا" سوريا لكن تركيا لا تؤذوها!

المعتقل عبد الهادي الخواجة ومعتقلون آخرون يواجهون عمليات انتقاميّة في سجون البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جلسة ثامنة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

بالصورة.. رد فعل نجم منتخب تونس على مشجع اقتحم الملعب بعلم فلسطين يشعل مواقع التواصل

'حماس' تزف الشهيدين السعدي والزبيدي وتدعو لتصعيد المقاومة

السعودية.. غرق الأحياء والمدن يتكرر وتطفو ملفات الفساد الحكومية

قوات الاحتلال تقتحم وتحاصر مدرسة ذكور تقوع الثانوية في بيت لحم

أسرى سجن 'عوفر' الصهيوني يتخذون خطوات نضالية جديدة