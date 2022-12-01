الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصورة.. رد فعل نجم منتخب تونس على مشجع اقتحم الملعب بعلم فلسطين يشعل مواقع التواصل

بالصورة.. رد فعل نجم منتخب تونس على مشجع اقتحم الملعب بعلم فلسطين يشعل مواقع التواصل
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل نجم المنتخب التونسي علي معلول على المشجع الذي اقتحم ملعب مواجهة "نسور قرطاج" أمام المنتخب الفرنسي.

العالم - تونس

واقتحم مشجع أرضية استاد المدينة التعليمية بالريان، الأربعاء، المباراة التي كانت تجري ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وحمل المشجع العلم الفلسطيني وقام بحركات أكروباتية قبل أن يتم القبض عليه.

لكن سرعان ما لحق علي معلول ظهير المنتخب التونسي، برجال الأمن وطالبهم بالتعامل برفق مع المشجع.

تصرف معلول لاقى الثناء من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وودع المنتخب التونسي منافسات بطولة كأس العالم في قطر، رغم فوزه على نظيره الفرنسي حامل اللقب، بهدف دون رد في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وأحرز وهبي الخزري هدف فوز تونس في الدقيقة 58.

وهو الفوز الثالث لمنتخب "نسور قرطاج" في سادس مشاركة في كأس العالم بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018.

ورفع "نسور قرطاج" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ولم يكن هذا الانتصار الثمين كافيا لتأهلهم للدور الثاني لفوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها.

واحتفظت فرنسا الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الأوليين بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بعد خوضها المباراة ضد تونس بتشكيلة رديفة، بفارق الأهداف عن أستراليا.

روابط ذات صلة

شاهد.. أستراليا تهزم الدنمارك 1-0 وتخطف بطاقة التأهل من تونس

بالفيديو .. انتصار تاريخي لنسور القرطاج على فرنسا

في ثاني جولات المونديال.. تونس تخسر أمام أستراليا+فيديو

"النهضة" ترفض تصريحات للرئيس الفرنسي حول تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعزيزات عسكرية سورية روسية إلى ريف حلب على هامش التصعيد التركي

جلسة ثامنة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

بالصورة.. رد فعل نجم منتخب تونس على مشجع اقتحم الملعب بعلم فلسطين يشعل مواقع التواصل

'حماس' تزف الشهيدين السعدي والزبيدي وتدعو لتصعيد المقاومة

السعودية.. غرق الأحياء والمدن يتكرر وتطفو ملفات الفساد الحكومية

قوات الاحتلال تقتحم وتحاصر مدرسة ذكور تقوع الثانوية في بيت لحم