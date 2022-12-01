السفارة الايرانية في كابول تدين الهجوم الارهابي في سمنكان

العالم - ايران

وأصدرت السفارة الايرانية في كابول بيانا أدانت فيه الهجوم الارهابي الذي وقع أمس الأربعاء في ولاية سمنكان.

وجاء في البيان: إن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين بشدة الهجوم المأساوي والإرهابي الذي استهدف مدرسة دينية في سمنكان والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين الافغان الابرياء، وتعلن مواساتها وتضامنها مع هذا البلد حكومة وشعبا خاصة ذوي الضحايا.

وأسفر انفجار قنبلة في مدينة أيبك بولاية سمنكان شمال أفغانستان أمس الأربعاء عن استشهاد 16 شخصا على الأقل وإصابة 27 آخرين الذي وقع أثناء أداء الصلاة في مدرسة قرآنية، وضحايا هذا الهجوم جميعهم من الأطفال والمدنيين.