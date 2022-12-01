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مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد

العالم - لبنان

وبدأت قبل ظهر اليوم الخميس، الجلسة الثّامنة ل​مجلس النواب اللبناني​ المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، بعد اكتمال النّصاب عقب حضور 111 نائبًا في القاعة العامّة.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية بعد عدم حصول اي مرشح على الاغلبية في الدورة الاولى وفقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية

وحدد بري موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية في يوم الخميس 8-12-2022

نتائج فرز اصوات النواب:

ميشال معوض:37
عصام خليفة:4
زياد بارود:2
أوراق ملغاة:5
أوراق بيضاء:52
لبنان الجديد:9
أسماء أخرى:2

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