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بالوثيقة..

إحالة مسؤولين بجهاز المخابرات للتحقيق بحادثة حريق مطار بغداد

إحالة مسؤولين بجهاز المخابرات للتحقيق بحادثة حريق مطار بغداد
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

صادق رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، على ما ورد بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بحادث قطع كاميرات المراقبة لصالة (سامراء) وساحة وقوف الطائرات بمطار بغداد الدولي التي تضمنت إحالة مسؤولين ومنتسبين في جهاز المخابرات للتحقيق.

العالم - العراق

الوثيقة ادناه:

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بالوثيقة.. إحالة مسؤولين بجهاز المخابرات للتحقيق بحادثة حريق مطار بغداد

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