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العراق يسترد مطلوبين خطيرين بالتعاون مع الانتربول السوري

العراق يسترد مطلوبين خطيرين بالتعاون مع الانتربول السوري
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إن مفارز الانتربول التابعة لها استردت متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، بعد تنسيقات وتفاهم امني مع الانتربول السوري.

العالم - العراق

وقالت في بيان يوم الأربعاء، إن الجهود الأمنية والاستخبارية لمديرية الشرطة العربية والدولية ( الانتربول ) مستمرة في تعزيز إجراءاتها القاضية باسترداد المتهمين والمطلوبين للقضاء العراقي وبما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد، موضحة أن مفارز الانتربول وبعد تنسيق عالي المستوى مع الجانب السوري نجحت من استرداد مطلوبين اثنين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وتنفيذ جرائم مختلفة في العراق.

ونقل البيان، عن اللواء علاء عاشور مناتي مدير الشرطة العربية والدولية، إن عملية الاسترداد جاءت وفق الأطر القانونية والتفاهمات بين الإنتربول العراقي والانتربول السوري، مبيناً إن جهود المديرية مستمرة في تعزيز ودعم الأمن والاستقرار في العراق وإنزال العقاب بكل المطلوبين الذين نفذوا جرائمهم بحق أبناء شعبنا وبلدنا.

وأكد اللواء علاء عاشور مناتي مدير قسم الشرطة العربية والدولية في الداخلية العراقية إن عملية الاسترداد جاءت وفق الأطر القانونية والتفاهمات بين الإنتربول العراقي والإنتربول السوري مبينا إن جهود مديريته مستمرة في تعزيز ودعم الأمن والاستقرار في العراق وإنزال العقاب بكل المطلوبين الذين نفذوا جرائهم بحق أبناء شعبنا وبلدنا.

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